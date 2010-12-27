В Ленобалсти обещают туман и заморозки в пятницу

Синоптики обещают заморозки до -1 градуса и туманы ночью и утром. Из-за этого может осложниться ситуация на дорогах.

Осень в Ленобласти продолжает удивлять жителей холодной погодой. Синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" снова обещают заморозки в регионе. Ночью на пятницу, 29 сентября, температура опустится до -1 градуса. Правда, заморозки ожидаются не по всей области. А лишь в некоторых местах.

Кроме того, ночью и утром с пятницу и субботу, 29 и 30 сентября, в Ленобласти будут туманы. Это может привести к увеличению числа аварий.

МЧС просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Держать увеличенную дистанцию. Кроме того, заранее тормозить перед пешеходным переходом.

Между тем в Петербурга пока не предвидится заморозков. Температура ночью держится в районе восьми градусов, а днем в пятницу поднимется до 13.