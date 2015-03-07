Туманы и потепление до +23 градусов ожидаются в Ленобласти

Ночью температура может опуститься до +2 градусов.

В субботу, 29 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, на востоке региона возможны заморозки до +2 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет дуть с юго-востока: ночью его скорость составит 2–7 м/с, днём усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление в течение суток продолжит снижаться.

Фото: Piter.TV