Туман "задержал" авиарейсы в Симферополь

Авиарейсы из Москвы и Петербурга прибудут с задержкой.

Утром 2 января четыре авиарейса из Москвы и Петербурга задерживаются на прибытие в Симферополь из-за тумана. Об этом сообщает "78".

По данным пресс-службы петербургского аэропорта Пулково, утром самолёты из-за тумана ещё не вылетали из аэропортов отправления. Там также добавили, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия улучшатся к полудню.

Рейс FV 6891 из Петербурга откладывали несколько раз. Он должен был вылететь в Симферополь в 8:30, но был отложен и вылетел в 09:19.

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