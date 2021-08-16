Трутнев заявил, что Россия в ближайшие пять лет освоит Курилы

На островах имеются небольшие поселки и хорошо работающие рыбозаводы, но этого недостаточно.

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил в интервью ГТРК "Владивосток", что правительство РФ в ближайшие пять лет планирует увеличить темпы освоения Курильских островов. Сделать это планируется в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны.

По словам Трутнева, на островах есть работающие рыбзаводы и небольшиие поселки. Однако этого недостаточно.

И я уверен, что такой преференциальный толчок развитию островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы очень надеемся, в течение ближайших пяти лет, я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим, - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, чтобы не возникало вопросов о принадлежности земли, необходим большой масштаб освоения.