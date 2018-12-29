В Рождество в Петербурге будет работать троллейбус №37

Движение транспорта будет осуществляться с интервалом в 30 минут.

В Петербурге в рождественскую ночь организуют движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

В организации рассказали, что с 00:00 до 6:00 7 января будет организована ночная работа маршрута троллейбуса №37 по маршруту от станции станция метро "Проспект Ветеранов" по проспекту Ветеранов до конечной станции "Улица Пионерстроя". Движение транспорта будет осуществляться с интервалом в 30 минут. Помимо этого в городе на Неве всю ночь будет работать метро, а также 10 ночных автобусных маршрутов.

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Фото: Piter.TV