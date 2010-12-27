Троих детей обнаружили в квартире с мертвой матерью в Петербурге

Обстоятельства смерти женщины пока неизвестны.

На днях в квартире по улице Захарьевской было обнаружено тело женщины, рядом с ней находились три ребенка. Младшему не исполнилось и года.

По информации Следственного отдела по Центральному району Главного СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, обстоятельства смерти женщины не сообщаются. Признаков насильственной смерти на теле женщины найдено не было. Проводится судмедэкспертиза.

Рядом с матерью находились трое детей 2014, 2016 и 2018 года рождения. Малышей отправили в медицинские учреждения города для обследования. Также СМИ сообщили, что детей готов забрать отец.