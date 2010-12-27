Троих с оружием на Porsche Cayenne остановили на Московском

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции остановили на Московском проспекте автомобиль Porsche Cayenne под управлением 37-летнего вооруженного водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В автомобиле также находились еще двое граждан 30 и 24 лет. Полицейские обнаружили, что автомобиль, который принадлежит 30-летней гражданке, находится в розыске. В ходе личного осмотра у водителя нашли пистолет с патронами.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

На Гончарной улице окровавленный мужчина кидался на машины.

Фото: pixabay