Сбежавший из дома подросток и его приятели избили посетителя ТЦ “Гулливер”

Пострадавший доставлен в больницу №17.

В Приморском районе трое молодых людей избили посетителя торгового центра. Злоумышленники были задержаны сразу после совершения противоправных действий. Об этом сообщила пресс-служба УВО Петербурга.

После поступления тревожного сигнала, в ТЦ "Гилливер" (Торфяная дорога, 7) прибыли сотрудники Росгвардии. Три человека напали на 20-летнего парня, избили его и скрылись с места происшествия. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу №17.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Один из них – подросток, который ранее сбежал из дома.

Фото: Piter.TV