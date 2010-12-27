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Сбежавший из дома подросток и его приятели избили посетителя ТЦ “Гулливер”
Сегодня, 16:23
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nastya960

Сбежавший из дома подросток и его приятели избили посетителя ТЦ “Гулливер”

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Пострадавший доставлен в больницу №17.

В Приморском районе трое молодых людей избили посетителя торгового центра. Злоумышленники были задержаны сразу после совершения противоправных действий. Об этом сообщила пресс-служба УВО Петербурга.

После поступления тревожного сигнала, в ТЦ "Гилливер" (Торфяная дорога, 7) прибыли сотрудники Росгвардии. Три человека напали на 20-летнего парня, избили его и скрылись с места происшествия. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу №17.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Один из них – подросток, который ранее сбежал из дома.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: избиение, нападение, тц гулливер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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