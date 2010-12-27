Трое игроков "Зенита" покинут клуб после окончания сезона

Два футболиста остаются под вопросом, четверо точно останутся в команде.

Стало известно, кто из футболистов "Зенита" покинет клуб в конце сезона, а чьи контракты продлены. Информацией 17 декабря поделился ресурс "Спорт день за днем".

По данным СМИ, в команде точно остаются четверо игроков. Вратарь Михаил Кержаков, проявивший себя на замене травмированного Андрея Лунева, вероятнее всего, продлит контракт с клубом. Полузащитник Далер Кузяев, игрок сборной России, останется в "Зените" как универсал и сильный футболист. Подписал контракт с петербургским клубом и вышедший на свободу Александр Кокорин, который готов играть, несмотря на травмированное колено и длинную паузу в тренировках и матчах. Также в команде останется нападающий Артем Дзюба, о продолжении его карьеры в ФК уже было известно ранее.

Уйдет из "Зенита" капитан и защитник Бранислав Иванович. Несмотря на его удачный на поле союз с Ярославом Ракицким, клуб испытывает трудности с новым лимитом на легионеров и предложит контракт новому центральному защитнику. Также с большой вероятностью покинет клуб полузащитник Юрий Жирков. Футболист с трудом восстановился после травмы на Чемпионате Мира 2018 года и может либо завершить футбольную карьеру совсем, либо уйти в клуб послабее "Зенита". Еще одной потерей для "Зенита" станет полузащитник Роберт Мак, не сумевший отличиться в матчах. Разрыва контракта, по информации СМИ, ожидали еще летом, но теперь с Маком точно не будут продлевать сотрудничество.

Кроме того, несколько игроков находятся под вопросом. Среди них готовый к уходу защитник Игорь Смольников, о котором спорит начальство клуба, и полузащитник Олег Шатов, который сможет остаться в клубе, если "Зенит" не получит новых предложений.

Также "Зенит" объявил место проведения двух тренировочных сборов.

Фото: Piter.TV