"Зенит" объявил место проведения двух тренировочных сборов

Футбольный клуб официально ушел в зимний отпуск.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" официально ушел в зимний отпуск, но спортсмены уже готовятся к тренировкам. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

С 11 января зенитовцы начнут прохождение медицинского медосмотра, 13 января уедут в Катар на тренировочные сборы. Там футболисты пробудут до 25 января и проведут серию товарищеских матчей. С 29 января по 10 февраля "Зенит" пробудет в испанском Бенидорме на вторых сборах. Даты и точка на карте, относящиеся к третьим сборам, станут известны позднее.

Ближайший матч зенитовцы проведут в конце февраля-начале марта, они сыграют против "Локомотива" в Российской Премьер-лиге.

Ранее мы рассказывали, что СКА наденет специальную форму на матч с ЦСКА на "Газпром Арене".

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте