На Малой Садовой активисты зажгли 334 свечи в память о погибших в Беслане

Петербуржцы почтили память жертв теракта на улице города.

В центре Петербурга местные активисты почтили память погибших людей в результате теракта в Беслане. Акцию памяти жертв трагедии организовали участники движения "Весна" на Малой Садовой улице. Жители и гости Северной столицы зажгли 334 свечи.

Мы помним и не можем позволить себе забыть того, что произошло в бесланской школе № 1 в Северной Осетии. Каждое 3 сентября мы видим скорбь и слезы на глазах пришедших. И мы знаем, что ровно через год снова встретим этих людей. рассказали в "Весне"

Мероприятие состоялось без происшествий. На месте дежурили три спецмашины полиции. За действиями активистов наблюдали прохожие.

Напомним, что в 204 году на первое сентября группа террористов захватила школу в Осетии. Вооруженные боевики напали на учеников во время утренней линейки первого сентября. Более тысячи человек оказались в заложниках. Погибло 334 человека, включая 186 детей. Большое количество пришедших в учреждение получили ранения.

Фото: Вконтакте/ движение "Весна"