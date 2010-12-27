Три подрядчика разделили между собой ремонт дорог в Петербурге

Они разделили город по географическому принципу.

В Смольном определили подрядчиков, которые займутся ремонтом дорожного полотна в городе. Этот заказ разделен на четыре территории, но контракты подпишут с тремя компаниями. Общая стоимость соглашений составила 2 млрд. рублей. Сведения об этом размещены на официальном портале государственных закупок.

Чиновники разделили Петербург по территориальному принципу. Все локации должны быть подготовлены к 15 ноября 2020 года. На юго-западе ремонтом займется "СК "Орион Плюс", северо-востоком - "ВАД", юго-востоком - "Возрождение".

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Фото: Piter.tv

