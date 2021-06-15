Три иска за долги по аренде получила сеть PRISMA, которая закрыла свои магазины в Петербурге

Финны не стали отвечать на претензии со стороны арендодателей.

Стало известно, что финская торговая сеть Prisma получила сразу три иска от собственников торгово-развлекательных комплексов города. Сеть закрыла все 16 магазинов в Петербурге, передает "Деловой Петербург".

Истцы недовольны тем, что что холдинг S-Group заранее не предупредил бизнесменов о закрытии. Организация не выполнила свои обязательства по оплате периодических платежей. При этом финны не стали отвечать на претензии со стороны арендодателей.

Сегодня истцы ТРЦ не могут получить от Prisma арендную плату и не могут передать пустующие помещения другим предприятиям. В пресс-службе S-Group отмечают, что вопрос ухода с петербургского рынка компания пока только прорабатывает.

Ранее мы писали, что петербуржец потребовал 800 тыс. рублей от "Яндекс.Еды" из-за утечки своих данных. Истец просит защитить свои данные.

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