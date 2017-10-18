Три дня петербуржец обворовывал сувенирные лавки в "Пулково"

В Петербурге задержали мужчину, который три дня обворовывал сувенирные лавки в "Пулково", меняя "маскировку".

В Петербурге был задержан мужчина, который три дня обворовывал сувенирные лавки в "Пулково", меняя "маскировку". Об этом пишет "Росбалт".



За три дня мужчина унес конфеты, детские игрушки, бейсболку с логотипом футбольной команды, а также окорок в 1,5 кг. Общая сумма похищенного товара - около 10 тыс. рублей.



В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению аналогичных преступлений. В отношении него возбуждены уголовные дела за совершение хищения чужого имущества на территориях Выборгского района Петербурга и метрополитена. Помимо этого, ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.