Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 22:19
0
TretyakovaS
273
Код вставки плеера

Три дня петербуржец обворовывал сувенирные лавки в "Пулково"

0
 
 

В Петербурге задержали мужчину, который три дня обворовывал сувенирные лавки в "Пулково", меняя "маскировку".

В Петербурге был задержан мужчина, который три дня обворовывал сувенирные лавки в "Пулково", меняя "маскировку". Об этом пишет "Росбалт". 

За три дня мужчина унес конфеты, детские игрушки, бейсболку с логотипом футбольной команды, а также окорок в 1,5 кг. Общая сумма похищенного товара - около 10 тыс. рублей.

В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению аналогичных преступлений. В отношении него возбуждены уголовные дела за совершение хищения чужого имущества на территориях Выборгского района Петербурга и метрополитена. Помимо этого, ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5