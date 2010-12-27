Треть украинцев мечтают переехать на постоянное место жительства за границу

35% украинцев хотели бы переехать жить в Европу.

Более трети украинцев мечтают уехать жить за границу. К таким результатам пришли ученые, проводившие социологический опрос. Согласно новым сведениям, количество желающих уехать из страны возросло на пять процентов. В ходе исследования было опрошено 1,2 тысячи человек среди совершеннолетних граждан.

Наиболее привлекательными государствами для переезда украинцы считают Германию (туда отправились бы 47% респондентов), Польшу, США, Канаду, Чехию, Италию и Великобританию.

70% опрошенных с уверенностью ответили, что хотят, чтобы их дети и внуки учились не на территории страны.