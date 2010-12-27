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Треть украинцев мечтают переехать на постоянное место жительства за границу
Сегодня, 14:13
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lesjasap
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Треть украинцев мечтают переехать на постоянное место жительства за границу

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35% украинцев хотели бы переехать жить в Европу.

Более трети украинцев мечтают уехать жить за границу. К таким результатам пришли ученые, проводившие социологический опрос. Согласно новым сведениям, количество желающих уехать из страны возросло на пять процентов. В ходе исследования было опрошено 1,2 тысячи человек среди совершеннолетних граждан.
 
Наиболее привлекательными государствами для переезда украинцы считают Германию (туда отправились бы 47% респондентов), Польшу, США, Канаду, Чехию, Италию и Великобританию. 
 
70% опрошенных с уверенностью ответили, что хотят, чтобы их дети и внуки учились не на территории страны. 
Теги: мечта , пмж , украина
Категории: Мировые новости

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