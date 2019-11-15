Опубликовано видео тренировочных полетов Ту-134 и Ан-26 под Екатеринбургом

Минобороны РФ опубликовал видео тренировочных полетов Ту-134 и Ан-26 под Екатеринбургом.
Минобороны России опубликовал видео учебно-тренировочных полетов Ту-134 и Ан-26. Во время полетов летный состав отрабатывал технику управления самолетами по дублирующим приборам на высоте 800 метров, а также посадку в условиях плохой видимости.
Для имитации облачности используются специальные шторки. Полет и посадка прошла в штатном режиме.
Сегодня ранее: В Шереметьево на рулежке столкнулись два самолета.
Видео: Минобороны
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