Тренер "Спартака" Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Злоумышленник попросил денег на "лечение родственников".

Главный тренер столичного "Спартака" Доменико Тедеско стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал "BAZA".

По данным СМИ, наставник получил звонок, будучи в отеле в Сочи, где 11 июля его команда играет против местного клуба. На аватарке звонившего немец увидел фото сотрудника клуба, поэтому решил ответить. В ходе беседы звонивший попросил перечислить ему деньги на лечение родственника. Тедеско согласился и перевел злоумышленников 250 тысяч рублей.

Напомним, что на матч против "Сочи" спартаковцы выйдут без тренера. Тедеско был дисквалифицирован и оштрафован на 500 тысяч рублей после за поведение на матче с "Локомотивом".

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow