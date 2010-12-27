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Тренер "Мольде" признался, что норвежцам было сложно играть против Дзюбы
Сегодня, 7:42
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lesjasap
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Тренер "Мольде" признался, что норвежцам было сложно играть против Дзюбы

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Норвежский тренер остался доволен игрой собственной команды, но не в последние минуты игры.

Главный тренер норвежской команды Уле-Гуннар Сульшер отметил, что его подопечным было тяжело защищаться от нападения Артема Дзюбы. Спикер добавил, что футболисты из "Мольде" хорошо справлялись всю игру, но провалили последние 25 минут матча из-за тандема Заболотного и Дзюбы. Игру "Зенита" он счел сильной.

Дома мы играем на искусственном газоне, показываем там немного другой футбол. Сложно защищаться в своей штрафной против таких футболистов, как Дзюба

рассказывает специалист

Сульшер также отметил, что последний забитый гол морально сломил футболистов из его клуба.

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Картина дня Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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