Тренер "Мольде" признался, что норвежцам было сложно играть против Дзюбы

Норвежский тренер остался доволен игрой собственной команды, но не в последние минуты игры.

Главный тренер норвежской команды Уле-Гуннар Сульшер отметил, что его подопечным было тяжело защищаться от нападения Артема Дзюбы. Спикер добавил, что футболисты из "Мольде" хорошо справлялись всю игру, но провалили последние 25 минут матча из-за тандема Заболотного и Дзюбы. Игру "Зенита" он счел сильной.

Дома мы играем на искусственном газоне, показываем там немного другой футбол. Сложно защищаться в своей штрафной против таких футболистов, как Дзюба рассказывает специалист

Сульшер также отметил, что последний забитый гол морально сломил футболистов из его клуба.

Фото: ФК "Зенит"