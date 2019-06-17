Вышел трейлер третьего сезона сериала "Блеск"

Премьера новых серий намечена на 9 августа.

В сети появился новый трейлер комедийного сериала "Блеск" от стримингового сервиса Netflix. Ролик был опубликован на ютубе.

В центре сюжета безработная актриса Рут, которая становится звездой сериала о женщинах-рестлерах. После премьеры сериал был высоко оценен критиками и получил продолжение. Всего проект насчитывает три сезона. Премьера новых серий намечена на 9 августа.

Главную роль в "Блеске" сыграла американская актриса Элисон Бри, которая за свою работу была дважды номинирована на "Золотой Глобус", а также "Премию Гильдии актеров".

Видео: Netflix