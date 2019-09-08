Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне

Работа главного героя - пугать непослушных детей.

В сети появился трейлер документального фильма о клоуне по имени Морщины. В 2014 году главный герой держал в страхе детей юго-западной части американского штата Флорида.

О клоуне "Морщины" стало известно после публикации роликов, где он вылезал ночью из-под детской кровати. Позднее выяснялось, что родители специально заказывали "пугайку", чтобы наказать непослушных детей.

Предстоящая картина режиссера Майкла Бича Николса расскажет, как родители заказывают клоуна "Морщины" для своих детей. Премьера ленты запланирована на 6 сентября.

Видео: YouTube/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing