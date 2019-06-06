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В сети появился трейлер фильма "Последний шаг" с Жаном Рено

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Сюжет картины расскажет историю бывшего киллера отошедшего от дел.

В сети появился трейлер французского триллера "Последний шаг" с Жаном Рено в главной роли.

Сюжет картины расскажет историю бывшего киллера, который живет в уединенной хижине в горах. Однажды у его порога появилась раненная женщина. Герою предстоит выяснить судьбу незнакомки и защитить ее от преследователей.  

Картину "Хладнокровный" снял режиссер Фридерик Петижан. Главные роли в картине сыграли Жан Рено, Сара Линд, Джо Андерсон, Дэвид Гяси, Игорь Цишкевич, Франсуа Гетари и другие. Премьера картины в мировом прокате состоялась 15 мая. Дата выхода в Росси пока неизвестна. 
Видео: JoBlo Movie Trailers

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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