Вышел трейлер детектива "Ножи наголо" с "Бондом" и "Капитаном Америкой"

Премьера картины запланирована на 27 ноября 2019.

В сети появился трейлер комедийного триллера "Ножи Наголо" с Крисом Эвансом и Дэниэлем Крэйгом в главных ролях. Премьера картины запланирована на 27 ноября 2019.

По сюжету картины, семья Робинсонов приезжает на день рождения главы семейства. При загадочных обстоятельствах именинника убивают, и двум детективам предстоит разобраться в семейных перипетиях и раскрыть преступление.

Картину снял режиссер Райан Джонсон, известный своей работой над фильмами "Петля Времени" и сериалом "Во все тяжкие". Главные роли в картине сыграли Крис Эванс, которого массовый зритель знает по роли Капитана Америки и Дэниэл Крейг, воплотивший на экране последнего Джеймса Бонда. Также в ленте снялись Ана де Армас, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кёртис, Тони Коллетт, Кэтрин Лэнгфорд и другие.

Видео: Ютуб/ Lionsgate Movies

