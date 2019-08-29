Вышел трейлер сериала "Титанов" от DC

В предстоящих сериях зрителям покажут постаревшего Бэтмена и Дефстроука.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Титаны", снятого по комиксам DC . Премьера новых эпизодов состоится уже 6 сентября 2019 года.

В предстоящих сериях зрителям покажут постаревшего Бэтмена в исполнении Иэна Глена ("Игра престолов"), и Дефстроука в исполнении Эсае Моралесу. По сюжету сериала команда молодых супергероев во главе с Робином объединятся в борьбе против древнего демона Тригона. В новом сезоне к ним присоединятся клон Супермена, дети Дефстроука, бывший помощник Аквамена, а также пёс Супермена.

Проект cпродюсировал Акива Голдсман, который получил "Оскар" за фильм "Игры разума". Также над сериалом работали Грег Берланти и Джофф Джонс.

Первые серии "Титанов" вышли на экраны осенью 2018 году. Проект был тепло принят зрителями и продлен на второй сезон.

Видео: YouTube/ DC