Вышел трейлер фильма "Корпоративные животные" с Деми Мур

Звезда "Привидения" сыграла эгоистичную Люси, которая руководит крупнейшей в Америке компанией по производству съедобной посуды.

В сети появился трейлер комедийного ужастика "Корпоративные животные" с Деми Мур ("Привидение", "Ангелы Чарли") в главной роли. Премьера картины в России запланирована на 17 октября 2019.

По сюжету картины несколько человек оказываются под завалами в результате неудачного тренинга по командной работе. В борьбе за выживание люди начинают вести себя как дикие животные.

Ленту снял режиссер Патрик Брайс ("Ублюдок", "Уюлюдок 2"). Для работы над картиной привлекли таких актеров, как Эд Хелмс, Джессика Уильямс, Каран Сони, Исайя Уитлок мл., Марта Келли и другие.

Видео: YouTube/JoBlo Movie Trailers