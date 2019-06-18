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Вышел трейлер сериала "Как стать Богом в Центральной Флориде" с Кирстен Данст

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Премьера сериала запланирована на 25 августа.

В сети появился первый трейлер комедийного сериала "Как стать Богом в Центральной Флориде" с Кирстен Данст в главной роли. Видео было опубликована на ютуб-канале компании Showtime.

Действие картины развернется в 90-е. Главная героиня в исполнении звезды фильмов про "Человека Паука" сыграет овдовевшую сотрудницу аквапарка, которая решается вложиться в многомиллиардную финансовую пирамиду. Рискованный шаг в итоге станет причиной разорения ее семьи.

Всего намечено 10 серий. Премьера первой запланирована на 25 августа.
Ранее мы публиковали первый трейлер нового сериала от Netflix с Дэвидом Теннантом в главной роли. 

Видео: Showtime

Теги: как стать богом в центральной флориде
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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