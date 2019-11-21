Valve выпустили трейлер нового спин-оффа по вселенной Half-Life

Игра выйдет в марте 2020 года.

Американский разработчик Valve официально анонсировал VR-приквела Half-Life 2. Трейлер игры Half-Life: Alyx был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

События проекта развернутся между Half-Life и Half-Life 2. Главным героем игры станет персонаж Аликс Вэнс. По сюжету игроку предстоит бороться с пришельцами Альянса.

Half-Life: Alyx станет первым шагом Valve к возвращению во вселенную Half-Life. Уже долгие годы геймеры ожидают релиз третей части серии, что стало поводом для большого количества критики и шуток в сторону разработчика.

Первая часть Half-Life вышла в 1988 году. Игра получила массу хвалебных отзывов за продуманный сюжет и дизайн локаций. Релиз сиквела состоялся через шесть лет. Позднее по мотивам игры студия выпустила серию головоломок от первого лица "Portal".

Видео: YouTube/Valve