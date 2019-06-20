Трейлер: Американский футболист и петербурженка влюбились в фильме "До скорой встречи"

Премьера картины запланирована на 25 июля 2019 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила первый трейлер американской драмы "До скорой встречи", съемки которой проходили в Петербурге. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

Сюжет фильма рассказывает историю американского футболиста. После аварии карьера игрока ставится под сомнение, и он отправляется в путешествие, где знакомится с матерью-одиночкой из Петербурга, которая устроилась работать на лайнере. Героям влюбляются друг в друга и их чувствам предстоит пройти тяжелое испытание, когда путешествие закончится и они разъедутся по своим городам.

Режиссером картины выступил англичанин Дэвид Махмуди. Главные роли в ней исполнили Поппи Дрейтон, Харви Кейтель, Лиам Макинтайр, Олег Тактаров, Джордж Лако, Джордж-Энтони Анисимов и другие. Премьера "До скорой встречи" запланирована на 25 июля 2019 года.

Отметим, что съемки фильма проходили в Петербурге в 2017 году. Работа над фильмом совпала с открыться экспозицией военной техники у Эрмитажа, из-за чего съемочной группе пришлось снимать сцены на другой половине Дворцовой, ближе к зданию Главного штаба.

Видео: Централ Партнершип