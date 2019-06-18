Вышел новый трейлер российской драмы "Аутло" о старшекласснике-гее

Картину сняла режиссер "Магнетизма" Ксения Ратушная.

В сети появился трейлер российской драмы "Аутло" режиссера Ксении Ратушной ("Магнетизм"). Ролик был опубликован на ютуб-канале студии Irony Production.

Сюжет картины расскажет историю юного гомосексуалиста и молодой бунтарки, которые пытаются привлечь к себе внимание самого популярного парня в школе. Параллельно с этим действие картины развернется вокруг взаимоотношений генерала и танцовщицы- трансгендера, которые вопреки всему решаются быть вместе.

Главные роли в фильме сыграли Виктор Тарасенко, Елизавета Кашинцева, Евгений Окороков, Глеб Калюжный, Сергей Епишев, Виталий Кудрявцев и Андрей Москвичев. Точная дата премьеры картины пока неизвестна.

Ранее мы публиковали первый трейлер нового сериала от Netflix с Дэвидом Теннантом в главной роли.

Видео: Ютуб/ Irony Production