Вышел новый трейлер Трейлер "Angry Birds в кино 2"

В российский прокат фильма выйдет 15 августа.

В сети появился финальный трейлер предстоящего мультфильма " Angry Birds в кино 2". В российский прокат фильма выйдет 15 августа.

По сюжету картины, птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова.

Режиссером картины выступил Туроп ван Орман, для которого лента станет дебютной работой в большом кино. Продюсировать ленту будет финская компания Rovio Entertainment - непосредственный разработчик игры "Angry Birds". Героев мультфильма озвучивали Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие. В российский прокат фильма выйдет 19 августа.

Напомним, что первый фильм "Angry Birds в кино" вышел на экраны в 2016 году. Картина собрала в прокате 350 миллионов долларов, окупив производственный бюджет пять раз. Тем не менее, по мнению критиков фильм получился не самый хороший: на Кинопоиске рейтинг фильма составляет 6,2 балла, на IMDB – 6,3.

Видео: Ютуб/ HD Трейлеры