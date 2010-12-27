Трехлетний мальчик выжил после падения из окна

Трехлетний ребенок выжил после того, как выпал из окна на улице Софьи Кавалевской

АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что мальчик 3-х лет упал со второго этажа и выжил.

Агентство информирует, что инциндент случился в одном из домов по улице Софьи Ковалевской. Родители сознались, что отставили малыша без присмотра. После случившегося мальчика доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, кататравмой, ушибами мягких тканей голову и переломом правой бедренной кости в критическом состоянии.

На данный момент врачи принимают все усилия, чтобы спаси жизнь малышу. По данным агентства, семья полная, благополучная и на учете в органах опеки и полиции никогда не состояла.