Травмы губят карьеру Бэйла: Зидан решил продать футболиста "Реала"

Мадридский "Реал" все-таки продаст Гарета Бэйла. Свое согласие на трансфер валлийца дал главный тренер клуба Зинедин Зидан.

Испанские СМИ пишут о том, что Зинедин Зидан принял окончательное решение продать Гарета Бэйла. Французский тренер не хочет работать с валлийским полузащитником из-за участившихся у футболиста травм. При этом руководство клуба и раньше настаивало на продаже травматичного спортсмена, но Зидан не хотел оставлять своего подопечного в тяжелой жизненной ситуации.

Теперь "сливочные" будут искать подходящего покупателя. По данным инсайдеров, "Реал" планирует выручить за этот трансфер не менее 100 млн евро. При этом далеко не факт, что кто-то захочет приобрести 28-летнего валлийца за такие деньги.

Напомним, что последнюю травму игрок "Реала" получил в матче Лиги Чемпионов с дортмундской "Борруссией". Речь идет о рецедиве старой травмы Бэйла: на данный момент врачи не могут объективно оценить сроки восстановления звезды.

Фото: Instagram, Gareth Bale