Жеральд Дарманен оценил подготовку к матчу "Реал-Ливерпуль".

Глава МВД Франции принес извинения за плохую организацию финала Лиги чемпионов по футболу. Соответствующее заявление Жеральд Дарманен сделал в эфире местного телеканала RTL. По мнению чиновника, Парижу следовало лучше подойти к подготовке к данному крупному международному спортивному событию. В частности, речь идет об игре между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Следовало ли лучше организовать матч на "Стад де Франс"? Да. На мне лежит доля ответственности за произошедшее. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этой плохой организации. Жеральд Дарманен, глава МВД

Напомним, что "Реал" победил "Ливерпуль" с результатом 1:0 в финале ЛЧ и в 14-й раз в истории выиграл данный турнир. Начало матча было задержано на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Согласно информации от французского МВД, на стадионе и в районе фан-зоны свыше сотни человек оказались задержаны за различные правонарушения. Пострадали семеро сотрудников правопорядка. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принес извинения болельщикам, пострадавшим в результате массовых беспорядков.

"Реал" вышел в финал Лиги чемпионов в 17-й раз.

Фото и видео: RTL