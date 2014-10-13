Травматолог назвал самые популярные зимние травмы

О зимних травмах Piter.TV рассказал травматолог, ортопед клиники "Скандинавия" Василий Трубин.

Травматолог и ортопед Василий Трубин рассказал, с какими травмами люди чаще всего обращаются зимой. По словам специалиста, во время гололеда количество травм увеличивается в 2-3 раза из-за роста ДТП и популярности зимних видов спорта.

Преимущественно это переломы, это наверное первое место, так называемый перелом луча, когда человек падает на гололеде и выставляет руку, чтобы создать себе точку опоры, вся нагрузка падает на руку, рука ломается. Переломы костей голени, повреждения капсульно-связочного аппарата, у пожилых пациентов это переломы шейки бедра, известный перелом, достаточно непростой, эти переломы увеличивают количество инвалидизации пациентов на 20 процентов в зимнее время. Василий Трубин, травматолог, ортопед клиники "Скандинавия"

Кроме того, травматолог рассказал, какие люди больше всего подвержены травмам в зимний период. Полную версию интервью смотрите на Piter.TV.

Видео: Piter.TV