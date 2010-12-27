  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трассу "Кола" перекроют из-за разводки Ладожского моста
Сегодня, 19:26
43
arteliseev

Трассу "Кола" перекроют из-за разводки Ладожского моста

0 0

Федеральную трассу Р-21 полностью перекроют на три часа.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют полностью в ночь на 2 июня, с полуночи по 3:00 часов ночи. Причиной этому стала разводка Ладожского моста. Об этом в четерг, 30 мая, сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

На такие меры дорожники пошли из-за того, что без подъёма пролета переправы невозможно добраться до деформационного шва на одной из опор мост и необходимо исключить нагрузку на него. 

К тому же, в настоящее время трасса частично перекрыта из-за работ на ней. Их планируется завершить до 15 августа.

Фото: пресс-служба "Упрдор Северо-Запад"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии