Транспортный коллапс в Челябинске: Город встал в 10-бальных пробках из-за снегопада

Более 100 аварий произошло в городе и области из-за выпавшего снега. Таксисты взвинтили цены в 5 раз. Работодатели не наказывают опоздавших.

Сегодня утром, 3 октября, в городе Челябинск и близлежащих районах выпал снег, который спровоцировал более 100 аварий и 10-бальные пробки.

Сообщества города Челябинск пестрят сообщениями об авариях, заснеженных улицах, 10-бальных пробках. Многие автовладельцы не успели "переобуть" свои машины. Сообщается, что в Челябинске и пригороде произошло более 100 автомобильных аварий.

Коммунальные службы города усиленными мерами борются с последствиями снегопада. 12 комбинированных автомобилей для очистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами вышли дополнительно на улицы города. Дорожники сообщили, что отслеживали погоду и были готовы к выпавшему снегу.

Многие жители города пытались вызвать такси, оставив свои автомобили ради безопасности. Но тут горожан неприятно удивила работа служб такси. Либо не было свободных машин, либо цены были завышены в 5 раз.

Работодатели обещали не наказывать опоздавших работников, а некоторые обещали отпустить сотрудников пораньше с работы.

Видео: ВК, Регион-74 | Челябинск

Фото: ВК, Регион-74 | Челябинск, Типичный Челябинск, Instagram/chelyab_news