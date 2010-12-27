В Петербурге начнет следовать новый трамвай "Чижик"

Уже в декабре петербуржцы смогут оценить современный трамвай "Чижик".

В Санкт-Петербурге 18 октября преставили новый трамвай "Чижик", планируется, что этот трамвай будет курсировать в Красногвардейском районе города.

Трамвай "Чижик" обладает большой вместимостью, в нем расположены три секции, также он способен перевозить 376пассажиров. Кроме того, модефицированный трамвай двигается без перестроения, а его двери располагаются по обе стороны, как в вагонах метрополитена.

Известно, что стартовать современные трамваи начнут уже в ноябре, следовать они будут по маршруту № 8. Однако пока для пассажиров он будет не в доступе, первые маршруты будут тестовыми, без людей в салоне. Но уже в декабре 2017 года пассажиры все же смогут опробовать "Чижика".

Этот трамвай разработали специально под требования техзадания проекта создания новой трамвайной сети в Красногвардейском районе. После завершения строительства линии перевозить пассажиров будут 23 таких вагона.

Фото: chizhik-lrt.ru