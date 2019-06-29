Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Свое предложение глава Белого Дома назвал "пробным шаром".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что северокорейская сторона благоприятно ответила на его предложение о встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном. Тем не менее, он не уверен, что лидеры все-таки увидеться. Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках саммита "G-20" в Осаке.

"Насколько я понимаю, мы можем встретиться с председателем Ким Чен Ыном ... Мы поедем в демилитаризованную зону завтра",

– заявил Трамп

Свои слова глава Белого Дома назвал "пробным шаром", поскольку не уверен, что Ким Чен Ын вообще находится в Северной Корее. Ранее Трамп написал в своем Twitter, что готов встретиться с лидером КНДР, если тот сочтет это нужным.