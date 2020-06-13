Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент США Дональд Трамп рассказал о возможностях ракеты, которую ранее он же назвал "супер-пупер ракетой". Глава государства рассказал о новом вооружении, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт.
По словам Трампа, США сотнями строят новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, а также занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты.
Он отметил, что она будет развивать скорость в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, существующей на данный момент. Помимо этого оружие сможет поразить цель на расстоянии 1600 км в пределах 35,5 см от центральной точки.
Напомним, что слова Трампа о "супер-пупер" ранее саркастически прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake
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