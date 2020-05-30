Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

Предположительно, реакцию президента вызвал эфир на телеканале, где один из экспертов предположил, что за массовыми беспорядками в стране стоят "русские агенты".

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал телеканал CNN, обвинив СМИ в создании фейковых новостей в отношении РФ. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами, - написал Трамп в субботу в своем Twitter. - Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?

Дональд Трамп

При это президент США не уточнил о каких именно новостях идет речь. Предположительно, реакцию Трампа вызвал материал CNN, посвященным массовым беспорядкам в стране на фоне смерти Джоржа Флойда в результате задержания. В эфире телеканала один из экспертов предположил, что за протестами стоит "группировка белого превосходства" или "русские агенты".

Видео: YouTube / The White House