Трамп обвинил РФ и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Основные основные фондовые индексы США упали на 7%.

В падении рынков виноваты разногласия РФ и Саудовской Аравией по цене на нефть, а также материалы "лживых СМИ". Так падение котировок прокомментировал президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter политик написал, что Москва и Эр-Рияд спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Вкупе с фейковыми новостями он назвал это главной причиной падения рынков.

Глава США также добавил, что из-за сложившейся ситуации потребитель остается в плюсе, в связи с падением цен на бензин.

Видео: Youtube/The White House