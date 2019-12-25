Причина - заявления главы комитета по разведке Соединенных Штатов Адама Шиффа.

Президент США Дональд Трамп допустил, что в России считают американцев чокнутыми из-за предположений о том, что Москва может иметь отношение к электронной переписке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди. Дональд Трамп, президент США

Глава комитета по разведке Соединенных Штатов Адам Шифф рассказал, что публикация разоблачительных материалов о сыне Трампа — это дезинформация от России и её попытка вмешаться в выборы.

Ранее в ноутбуке сына Джо Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек. Об этом журналистам Washington Examiner рассказал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Он уточнил, что материалы включают в себя сексуальный подтекст.

Полученные данные юрист направил в полицию штата Делавэр.

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