Товарооборот между Петербургом и Индией вырос на 92,7% за 2022 год

Город и страна планируют совместное развитие пищевой и лёгкой промышленности, фармацевтической, медицинской отрасли, цифровой и туристической сфер.

На полях ПМЭФ-2023 прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглов с послом Индии Паваном Капуром. Руководители обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного партнерства и туризма. Как пишет пресс-служба Смольного, товарооборот между Северной столицей и страной-партнёром вырос на 92,7%.

Градоначальник подчеркнул, что Петербург готов к реализации общих проектов и расширению дружественных отношений с государством. На данный момент Индия является четвёртой страной в рейтинге основных партнёров города за счёт создания условий для морской логистики и расчёта в национальных валютах.

Также Петербург и Индия планируют совместное развитие пищевой и лёгкой промышленности, фармацевтической, медицинской отрасли, цифровой и туристической сфер.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ обсудили программу "Профессионалитет".

Фото: Piter.TV