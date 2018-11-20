Товарный поезд в Кировском районе сбил насмерть двух подростков

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Кировском районе 47 региона в результате столкновения с товарным поездом были сбиты насмерть два подростка, находящиеся на железнодорожных путях. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Два подростка погибли под колесами товарного поезда на станции Жихарево в Ленобласти вечером в субботу, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба транспортного Следкома по СЗФО.

По словам сотрудников правоохранительных органов, два несовершеннолетних ребенка (одному из них пятнадцать лет, другому восемнадцать лет) лазали под одним из товарных вагонов и не увидели состав, который ехал по соседним путям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена повлекшее гибель двух и более человек".

Источник: сетевое издание "Невские Новости"