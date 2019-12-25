В Ленобласти дали 9 лет строгого режима за убийство 24 ударами острым предметом

Прокуратура Ленинградской области решение суда в отношении мужчины, который ударил человека не менее 24 раз острым предметом.

Тосненской городской прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего мужчины по части 1 стадии 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, в январе этого года обвиняемый на почве ревности ударил потерпевшего не менее 24 раз неустановленным колюще-режущим предметом. По итогу жертва скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет петербуржец, который кидал патроны в полицейских.

Фото: Piter.TV

