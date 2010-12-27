В середине июня на площади Островского состоится торжественное открытие Театральной олимпиады — главного события Года Театра. Все действия будут происходить около Александринского театра, прийти на открытие смогут все жители и гости петербурге. Среди участников: немецкий театр Titanick ("Титаник"), нидерландский Close-Act ("Клоз-Акт"), французский театр "летающих барабанщиков" Transe Express ("Транс Экспресс"), польский Peregrinis ("Перегринс"), московские "Огненные люди" и "Эскизы в пространстве", а также петербургский театр карнавальной культуры "Странствующие куклы господина Пэжо".
Место: Площадь Островского
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Transe Express
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