Театры всех стран объединятся в Санкт-Петербурге! 15 июня на площади Островского пройдёт торжественное открытие Театральной олимпиады, которой в этом году исполнится 25 лет.

В середине июня на площади Островского состоится торжественное открытие Театральной олимпиады — главного события Года Театра. Все действия будут происходить около Александринского театра, прийти на открытие смогут все жители и гости петербурге. Среди участников: немецкий театр Titanick ("Титаник"), нидерландский Close-Act ("Клоз-Акт"), французский театр "летающих барабанщиков" Transe Express ("Транс Экспресс"), польский Peregrinis ("Перегринс"), московские "Огненные люди" и "Эскизы в пространстве", а также петербургский театр карнавальной культуры "Странствующие куклы господина Пэжо". Место: Площадь Островского Цена: Бесплатно Возрастное ограничение: 0+ Фото: Transe Express