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Торжественное открытие Театральной олимпиады
Вчера, 18:00
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nastya960

Торжественное открытие Театральной олимпиады

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Театры всех стран объединятся в Санкт-Петербурге! 15 июня на площади Островского пройдёт торжественное открытие Театральной олимпиады, которой в этом году исполнится 25 лет.

В середине июня на площади Островского состоится торжественное открытие Театральной олимпиады — главного события Года Театра. Все действия будут происходить около Александринского театра, прийти на открытие смогут все жители и гости петербурге. Среди участников: немецкий театр Titanick ("Титаник"), нидерландский Close-Act ("Клоз-Акт"), французский театр "летающих барабанщиков" Transe Express ("Транс Экспресс"), польский Peregrinis ("Перегринс"), московские "Огненные люди" и "Эскизы в пространстве", а также петербургский театр карнавальной культуры "Странствующие куклы господина Пэжо".

Место: Площадь Островского

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Transe Express

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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