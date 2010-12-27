Торжественное открытие IX Международного музыкального фестиваля "Петербургские набережные"

Первый концерт проведут Кьяра Таиджи и Владимир Дмитрук.

2 ноября торжественно откроется IX Международный музыкальный фестиваль "Петербургские набережные". Церемония пройдет в историческом здании Священного Синода. Фестиваль привез в Петербург гениев современной оперы, а начнется музыкальный фестиваль с концерта "Omaggio a Renata Tebaldi" – посвящение Ренате Тебальди, великой итальянской оперной певице XX века.

В субботу зрители смогут послушать Кьяру Таиджи, ученицу Тебальди и солистку миланского "Ла Скала", а также Владимира Дмитрук, белорусского тенора и солиста музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко и лауреата международных конкурсов.

В Президентской библиотеке прозвучат арии из итальянских и российских опер.

Адрес: Президентская библиотека, Английская Набережная, 44

Фото: пресс-служба фестиваля