Топ 5 новостей Выборга: выборгские школьники посадили целый лес

В нашей новой рубрике мы будем освещать пять самых актуальных новостей Выборга на сегодня!

На Часовой башне начали восстанавливать балясины. За этот архитектурный элемент со странным для русского человека названием очень переживали пользователи соцсетей. В городских группах неоднократно интересовались, когда балясины вернутся обратно на башню.



Выборгские покорители грязи вновь прошли тяжёлый путь сквозь лес к братским захоронениям. Герои колеса и лопаты проехали настоящей военной тропой, чтобы почтить память воинов, павших в боях великой отечественной войны. Такую акцию Сообщество Выборгских джиперов проводит ежегодно.



А ещё туристические Ласточки полетели в Выборг. Но на эту экскурсию смогут попасть только ранние пташки. За перелет до Выборга под чириканье экскурсовода придется заплатить 99 рублей сверх стоимости обычной поездки.



Целый лес посадили Выборгские школьники неподалеку от станции Гвардейское. 14 тысяч саженцев ели силами юных выборжан заняли свои места где-то, незнамо где. В помощь детям были направлены депутаты в количестве 2 человека. Татьяна Третьяк и Евгений Мокрецов. А также сотрудники Выборгского лесничества.



С субботы на воскресенье Выборг примет участие в международной акции ночь музеев. Выборгский музей-заповедник в эту ночь раскроет тайны улицы Прогонной. Сотрудники Монрепо обещали пустить в какие-то совершенно секретные пороховые погреба, а Эрмитаж расскажет о жизни ракушек...в искусстве. Как всегда порадует Выборгский архив. Они вновь обещают провести обзорную экскурсию по застенкам архива. В этом году - стилизованную под 60-е года.

Видео: Piter.TV