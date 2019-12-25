Титов предлагает разрешить россиянам докупать трудовой стаж

По его словам, такая система есть во многих странах.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил по итогам презентации, что россияне должны получить возможность выходить на пенсию в 55 лет и докупать трудовой стаж. Соответствующее предложение было разработано Институтом экономики роста имени Столыпина.

Титов подчеркнул, что такая система работает во многих странах. По его словам, если гражданин хочет увеличить пенсионные выплаты, то может за это заплатить.

Титов предложил уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, "обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию".

Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение. Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей

Он сказал, что гражданин должен получить право решать, когда выходить на пенсию. Минимальным возрастом предлагается сделать 55 лет. Размер же трудовой пенсии будет рассчитываться в зависимости от трудового стажа и доходов.

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