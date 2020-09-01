Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Однако он категорически несогласна с данными утверждениями Бабарико.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в республике. Накануне оппозиция Белоруссии объявила о создании партии "Вместе". Об этом сообщила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова и недопущенный до выборов кандидат в президенты Виктор Бабарико. Видеозаявление появилось на Youtube-канале политика.

Тихановская заявила, что позитивно оценивает это решение.

Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Светлана Тихановская, кандидат на выборах президента Белоруссии

В ролике, где Бабарико говорит о создании партии, он заявил, что белорусская оппозиция не смогла победить на выборах. Также он озвучил мнение, что сейчас для несогласных с режимом Лукашенко главной целью является конституционная реформа. Тихановская заявила, что категорически несогласна с данными утверждениями Бабарико. По её мнению, сейчас Александр Лукашенко пытается оттянуть свой уход именно "непонятными" разговорами о реформе конституции в "неопределённые сроки".

Также Тихановская считает, что желание создать партию сейчас — это готовность сторонников этой идеи подменить тему смены власти на санкцию этой самой власти на создание партии. Она отметила, что все реформы возможны только после новых честных выборов президента Белоруссии.

Видео: YouTube / Виктор Бабарико