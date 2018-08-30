Тигров защитят от вымирания методом поиска серийных убийц‍

эксперты начнут искать браконьеров.

Британские ученые надеются сохранить популяцию редких видов тигров при помощи системы, созданной для нахождения маньяков и психически нездоровых людей. Благодаря методике географического профилирования специалисты найдут оставшиеся особи и создадут необходимые для выживания условия.

Отметим, что на данный момент система помогает определять местонахождение серийных убийц. Ученые полагают, что у них получится наполовину сократить гибель тигров, к которой приводят регулярные покушения на животных. Теперь под прицелом программы станут браконьеры, наживающиеся на больших диких кошках. Места конфликтов будут тэгироваться, после чего криминалисты смогут сужать зону поиска злоумышленников.

Исследования проводятся в университете Великобритании под руководством профессора Мэттью Стрюбига.

Напомним, что ученые обнаружили новый вид вируса Эбола у летучих мышей‍.

Фото и видео: YouTube/Den TV